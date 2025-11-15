مدیر امور بهره‌برداری شرکت گاز استان یزد: در مصوبه جدید هیئت وزیران، نظام سابق تعرفه‌گذاری شامل پنج اقلیم و ۱۲ پلکان حذف و نظام چهارپله‌ای جایگزین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صفوی گفت: شرکت ملی گاز ایران از اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری گازب‌های خانگی خبر داد؛ تغییری که با هدف توزیع عادلانه گاز، مدیریت ناترازی مصرف و جلوگیری از افزایش فشار بر شبکه در فصل سرد سال اعمال شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام شرکت گاز استان یزد، در مصوبه جدید هیئت وزیران، نظام سابق تعرفه‌گذاری شامل پنج اقلیم و ۱۲ پلکان حذف و نظام چهارپله‌ای جایگزین شده است؛ تغییر مهمی که مستقیماً بر رقم قبوض مشترکان خانگی تأثیر می‌گذارد.

مدیر امور بهره‌برداری شرکت گاز استان یزد گفت: جزئیات نرخ‌های چهارپله‌ای جدید گاز خانگی به نحوی است که طبق این نظام تعرفه‌گذاری، مشترکان در چهار گروه مصرفی زیر تقسیم می‌شوند:

پلکان اول – کم‌مصرف‌ها (حدود ۵۰ درصد مشترکان):

مصرف کمتر از ۵۰ درصد متوسط شهر؛ محاسبه گازب‌ها با پایین‌ترین نرخ خانگی.

پلکان دوم – مصرف متوسط (۱۵ تا ۱۷ درصد مشترکان):

مصرف بین ۵۰ تا ۷۵ درصد متوسط؛ محاسبه با نرخ بالاتر نسبت به کم‌مصرف‌ها.

پلکان سوم – پرمصرف‌ها (حدود ۱۰ درصد مشترکان):

مصرف ۷۵ تا ۹۵ درصد متوسط؛ ۱۲ درصد گران‌تر از بالاترین نرخ خانگی.

پلکان چهارم – بسیار پرمصرف‌ها (حدود ۲ درصد مشترکان):

مصرف بیش از ۹۵ درصد متوسط؛ محاسبه با بیشترین نرخ گازب‌های خانگی.

به گفته مدیر امور بهره‌برداری شرکت گاز استان یزد، این مدل تعرفه جدید از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در فصل جاری نیز با نظارت دقیق‌تری اجرا می‌شود.

تأثیر مصوبه جدید بر قبوض؛ هشدار به مشترکان پرمصرف

صفوی با اشاره به وجود ۱۷۰ هزار مشترک گاز در استان یزد اعلام کرد: ورود به پلکان‌های سوم و چهارم می‌تواند منجر به قبوض با مبالغ قابل توجه شود. به گفته این شرکت، بخش قابل توجهی از مشترکان استان یزد با مدیریت مصرف، همچنان در پلکان نخست باقی می‌مانند.

ممنوعیت گازدهی به فضای باز و اعمال جریمه سنگین

مدیر امور بهره‌برداری شرکت گاز استان یزد گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز از جمله رستوران‌ها و اماکن عمومی ممنوع است و در صورت مشاهده، علاوه بر قطع جریان گاز، مبلغ مصرف با نرخ ۵ درصد بالاتر از نرخ گاز صادراتی محاسبه خواهد شد.