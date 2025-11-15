در عملیات مشترک پلیس و محیط بانان در میامی ، شکارچیان غیرمجاز دستگیر و لاشه ۲ کل وحشی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شهرستان میامی گفت: به دنبال دریافت خبری مبنی بر فعالیت غیر قانونی شکارچیان در منطقه بیارجمند شاهرود، ماموران یگان امداد با مشارکت کارکنان محیط زیست، به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند.

سرهنگ سید مهدی موسوی با اشاره به تعقیب و مراقبت خودروی مشکوک ، این خودرو را در یکی از روستا‌های میامی متوقف کردند .

به گفته وی ، در این عملیات ۴ سرنشین سواری دستگیر شدند و در بازرسی از خودرو ، ۲ لاشه شکار کل وحشی کشف شد.

با تکمیل پرونده ، متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.