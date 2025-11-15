پخش زنده
امروز: -
با توجه به افزایش حجم تردد و لزوم حفظ کرامت شما بزرگواران، و همچنین اعمال محدودیتهایی از سوی اقلیم کردستان، در راستای ساماندهی تردد و جلوگیری از ایجاد اختلال در روندهای مرزی، از امروز شنبه ۲۴ آبان ماه، تا اطلاع ثانوی، تردد مرزنشینان بهصورت یکدرمیان انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،به اطلاع مرزنشینان عزیز میرساند؛ با توجه به افزایش حجم تردد و لزوم حفظ کرامت و همچنین اعمال محدودیتهایی از سوی اقلیم کردستان، در راستای ساماندهی تردد و جلوگیری از ایجاد اختلال در روندهای مرزی، از امروز شنبه ۲۴ آبان ماه، تا اطلاع ثانوی، تردد مرزنشینان بهصورت یکدرمیان انجام خواهد شد.
بر این اساس، مرزنشینی که در روز شنبه از مرز خارج میشـود، در روز بعد (روز دوشنبه مطابق اطلاعیه قبلی) مـجاز به خروج نخواهد بود باید روز چهارشنبه مراجعه کند. همچنین مرزنشینانی که در روز شنبه مراجعه نکردهاند، در روز دوشنبه مجاز به خروج از مرز خواهـند بود.
دیهی است ادامه روند تردد و جزئیات نهایی پس از هماهنگی با طرف مقابل و برگزاری جلسات آتی اطلاعرسانی خواهد شد.
لذا خواهشمند است:
۱- صرفاً سرپرستان محترم خانوار جهت انجام امور به مرز مراجعه فرمایند.
۲- در روز شنبه نیمی از ظرفیت معمول روزهای گذشته پذیرش خواهند شد و سایر مرزنشینان عزیز در روز بعد (دوشنبه) خدمات دریافت میکنند.
۳- روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مخصوص تردد مرزنشینان آن هم به صورت یکدرمیان خواهد بود و بقیه روزها مخصوص مسافرین عادی میباشد.
۴-همکاری و همراهی شما مرزنشینان عزیز موجب کاهش ازدحام، ایجاد نظم و تسهیل امور مرزی خواهد شد.