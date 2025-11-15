اجرای طرح ملی طا‌ها در استان بوشهر آغاز شد

طرح ملی «طاها» با هدف اتصال بنگاه‌های کوچک خرما به زنجیره ارزش صادراتی در بوشهر با انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی بوشهر آغاز شد.