بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در راستای برگزاری نمایشگاه بینالمللی و همایش تخصصی خرما در بوشهر بتفاهمنامه اجرای طرح ملی «طاها» بهمنظور اتصال واحدهای خرد و کوچک خرما به زنجیرههای بزرگ صادراتی، با حضور مدیران ارشد دستگاههای اقتصادی و کشاورزی استان بوشهر منعقد شد.
این طرح بخشی از برنامه ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت پیوند کسبوکارهای کوچک با صنایع مادر و بازارهای بینالمللی است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر بهعنوان محور اجرایی، وظیفه سازماندهی بنگاههای خرد، حمایت از ایجاد و توانمندسازی تعاونیهای نخلداران و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده دارد. سازمان جهاد کشاورزی استان نیز مأموریت آموزشهای فنی، اصلاح شیوههای تولید و ارائه خدمات علمی و ترویجی را تقبل شده است.
اتاق بازرگانی بوشهر در این همکاری نقش پیشران بازاریابی و صادرات را ایفا میکند و با برگزاری نشستهای تجاری و ارتباط مستقیم با صادرکنندگان داخلی و خارجی، مسیر فروش و معرفی خرمای استان را گسترش میدهد.
در همین ارتباط، انجمن خرمای بوشهر نیز بهعنوان حلقه تکمیلی طرح، مأموریت برندسازی، استانداردسازی محصول و معرفی ظرفیتهای بومی به بازارهای هدف را بر عهده دارد.
بهمنظور همافزایی دستگاهها و پیگیری مرحلهبهمرحله اجرای طرح، کارگروه استانی «طاها» در بوشهر تشکیل شده و دبیرخانه آن در ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر مستقر شده است.
بر پایه این تفاهمنامه، دوره نخست اجرای طرح سه سال تعیین شده و با توجه به نتایج و ارزیابیهای عملکردی، قابلیت تمدید دارد.
با اجرای کامل طرح طاها، انتظار میرود زنجیره ارزش خرمای بوشهر از مرحله تولید تا بستهبندی و صادرات به شکل یکپارچه و پایدار توسعه یابد و زمینه افزایش درآمد نخلداران و ایجاد اشتغال جدید فراهم شود.