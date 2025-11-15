مدیر درمان استان اردبیل، گفت: ۷۰ همت از محل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اوراق قرضه پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حبیب جاهد، مدیر درمان استان اردبیل با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان در سال جاری در استان اردبیل، اظهار کرد: ۷۰ همت از محل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اوراق قرضه پرداخت شد که مقداری از آن مبلغ از طریق شبکه‌های بانکی نقد و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.

وی افزود: بیش از ۳۲۵ میلیارد تومان که حدود ۴۰ درصد از کل مطالبات معوق مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی در استان اردبیل بود، در ۲ هفته اخیر به حسابشان واریز شد.

مدیر درمان استان اردبیل از پرداخت ۶۰ درصد بقیه مطالبات طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به محض وصول نقدینگی از شبکه‌های بانکی طی برنامه‌ریزی اعلامی از طرف ستاد مرکزی سازمان خبر داد.

جاهد تصریح کرد: بر حسب تلاش شبانه‌روزی همکاران معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی این مدیریت، اسناد و پرونده‌های پزشکی ارسالی از سوی مراکز طرف قرارداد تا پایان شهریورماه امسال مورد رسیدگی قرار گرفته و آماده پرداخت شده است.