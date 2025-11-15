پایان پویش ملی ایثار با تقدیر از برگزیدگان
مراسم اختتامیه دومین پویش ملی ایثار با عنوان «من مینویسم» در حوزه هنری تهران برگزار شد.
؛ مراسم اختتامیه دومین پویش ملی ایثار با عنوان«من مینویسم» به یاد شهدای دانش آموز دفاع مقدس ۱۲ روزه در حوزه هنری تهران برگزار شد.
این پویش در قالب یک نشریه با بخشهای مقاله، مصاحبه، خاطرهنویسی، نقاشی، شعر و کاریکاتور ویژه دانشآموزان مدارس شاهد متوسطه اول و دوم برگزار شده بود.
در این پویش از ۲۰ اثر برگزیده که ۹۰ دانش آموز در آن مشارکت داشتند، تقدیر شد. به گفته مسوولان بنیاد شهید، در این دوره از پویش، بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ مجله به همت دانش آموزان مدارس شاهد در ۲۰ بخش تولید شده بود که پس از سه مرحله داوری (شهرستانی، استانی و ملی) , نود نفر انتخاب شدند.
معاون رئیس جمهور در آغاز دومین پویش ملی من مینویسم با اشاره به اهمیت پرورش نسل آینده گفت: دانشآموزان شاهد و ایثارگر، سرمایههای ارزشمند انقلاب هستند و این پویش به آنها کمک میکند تا تواناییهای نوشتاری، خلاقیت و مهارتهای فرهنگی خود را تقویت کنند.
اوحدی با بیان اینکه بیش ازهزار و ۴۰۲ مدرسه شاهد در کشور فعال است، افزود: تنها در مقطع دبیرستان بیش از ۸۰۰ مدرسه شاهد داریم و نشریات دانشآموزی یکی از بهترین ابزارها برای تقویت مهارت نگارش و تولید محتوای فرهنگی در مدارس است.
معاون رئیسجمهور هنرهای مختلف از جمله سینما، رسانه و ادبیات را بستر مناسبی برای رشد و هویتیابی نسل نوجوان دانست و گفت: برنامههای حمایتی ویژهای برای دانشآموزان مستعد طراحی شده تا بتوانند استعدادهای خود را در مسیر علمی، فرهنگی و اجتماعی شکوفا کنند.
وی با اشاره به دانشآموزان شهید در جنگ ۱۲ روزه افزود: یاد و نام این دانشآموزان همواره در برنامههای فرهنگی بنیاد زنده خواهد ماند و تلاش ما این است که مسیر تعالی دانشآموزان امروز با حمایت و برنامهریزی دقیق هموار شود، این پویش با محوریت نگارش، تولید آثار ادبی و رسانهای و با هدف تقویت سواد رسانهای، مهارت نوشتن و مشارکت فرهنگی دانشآموزان شاهد برگزار شده است.