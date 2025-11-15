به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اعلام‌کرد: چهاردهمین جشنواره تئاتر استان البرز از فردا، یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴، با اجرای آثار منتخب هنرمندان استان در پلاتو‌های تئاتر شهر کرج و پلاتو حیاتی مهر آغاز می‌شود. این جشنواره با هدف پاسداشت هنر‌های نمایشی، حمایت از جریان تولید تئاتر در سطح استان و معرفی گروه‌های خلاق البرزی برگزار می‌شود.

در نخستین روز جشنواره، آثار یک خراش دیگر به نویسندگی آرش محمدی و کارگردانی اکرم جلیلوند، و نمایش حصارک نوشته ریحانه یزدانیار و کارگردانی مسعود سالاری روی صحنه خواهند رفت. همچنین در ادامه، نمایش قرار به نویسندگی مهرداد کوروش نیا و کارگردانی آرین کریمی اجرا می‌شود.

دومین روز جشنواره با اجرای سه اثر دنبال می‌شود: واقعه شیر زن به نویسندگی حمیدرضا عسگری و کارگردانی امیر جلال موسوی، شاید پنجره‌ای... به نویسندگی و کارگردانی علیرضا خوش پیک، و بیگانه شب نوشته و کارگردانی حمیدرضا نعیم حسنی.

در سومین روز جشنواره نیز آثاری با مضامین اجتماعی و انسانی روی صحنه می‌روند که شامل نمایش‌های پارانویا به نویسندگی و کارگردانی سپیده توکلی، حناق نوشته و کارگردانی علی بابایی، و آدم نباش به نویسندگی و کارگردانی بهزاد دودانگه و همبازی به نویسندگی سید محمدرضا مرتضوی و کارگردانی امین اکبریان است.

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی البرز، روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، برگزار خواهد شد.

این جشنواره فرصتی برای تبادل تجربه میان هنرمندان جوان و پیشکسوتان عرصه نمایش، و صحنه‌ای برای بازآفرینی اندیشه و خلاقیت هنرمندان البرزی است. حضور آثار متنوع با مضامین اجتماعی، انسانی و فلسفی در چهاردهمین دوره، نشان از رشد کیفی و تخصصی تئاتر استان دارد و جلوه‌ای نو از توان خلاقه هنرمندان البرزی را به نمایش می‌گذارد.