در بازدید دادستان عمومی و انقلاب ایذه از زندان مرکزی، ۱۵ نفر از زندانیان مشمول نهادهای ارفاقی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان گفت: در بازدید از زندان مرکزی، به درخواستهای ۳۰ نفر از زندانیان رسیدگی و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۱۵ نفر از آنان مشمول نهادهای ارفاقی شدند.
وی افزود: این ارفاقات شامل مرخصی، اشتغال خارج از زندان شده و مرخصی پایان حبس بود و مابقی درخواستها نیز بررسی خواهد شد.
دقیقیان میگوید: اهم درخواستها، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان و تسریع در رسیدگی به پروندههای متهمان بود.
دادستان عمومی و انقلاب ایذه بیان داشت: بازدید از زندانها و رسیدگی به درخواست زندانیان از برنامههای مستمر این دادستانی است.
وی تصریح کرد: اگرچه واجدان شرایط وفق قانون از شرایط ارفاقی بهرهمند میشوند، اما این سیاستها شامل مرتکبان جرائم خشن و اخلالگران آسایش عمومی نخواهد شد.