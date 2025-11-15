در بازدید دادستان عمومی و انقلاب ایذه از زندان مرکزی، ۱۵ نفر از زندانیان مشمول نهادهای ارفاقی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان گفت: در بازدید از زندان مرکزی، به درخواست‌های ۳۰ نفر از زندانیان رسیدگی و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۱۵ نفر از آنان مشمول نهادهای ارفاقی شدند.

وی افزود: این ارفاقات شامل مرخصی، اشتغال خارج از زندان شده و مرخصی پایان حبس بود و مابقی درخواست‌ها نیز بررسی خواهد شد.

دقیقیان می‌گوید: اهم درخواست‌ها، استفاده از نهاد‌های ارفاقی در خصوص محکومان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متهمان بود.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه بیان داشت: بازدید از زندان‌ها و رسیدگی به درخواست زندانیان از برنامه‌های مستمر این دادستانی است.

وی تصریح کرد: اگرچه واجدان شرایط وفق قانون از شرایط ارفاقی بهره‌مند می‌شوند، اما این سیاست‌ها شامل مرتکبان جرائم خشن و اخلال‌گران آسایش عمومی نخواهد شد.