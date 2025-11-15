به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهیدی‌پور معاون مدیر جهاد کشاورزی بابل با اعلام این خبر گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پاییزه سبزیجات اختصاص یابد.

وی با اشاره به تنوع محصولات سبزی و صیفی در بابل افزود: محصولات تولیدی شامل شاهی، تره، جعفری، گشنیز، سیر، اسفناج، شنبلیله، تربچه، کاهو، کلم، کرفس و نعناع خواهد بود.

معاون مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه این شهرستان دومین تولیدکننده سبزی و صیفی در استان است، تأکید کرد: با برگزاری کلاس‌های آموزشی و کاروان‌های ترویجی، کشت گلخانه‌ای سبزیجات از رونق خوبی برخوردار شده است.

شهیدی‌پور در پایان گفت: کشت سبزی در منازل علاوه بر تأمین محصول سالم، به عنوان یک فعالیت مفید و سرگرمی‌کننده می‌تواند در تأمین سلامت جامعه نقش مؤثری ایفا کند.