مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از پیشبینی تولید ۵۸ هزار تن سبزیجات پاییزه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهیدیپور معاون مدیر جهاد کشاورزی بابل با اعلام این خبر گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پاییزه سبزیجات اختصاص یابد.
وی با اشاره به تنوع محصولات سبزی و صیفی در بابل افزود: محصولات تولیدی شامل شاهی، تره، جعفری، گشنیز، سیر، اسفناج، شنبلیله، تربچه، کاهو، کلم، کرفس و نعناع خواهد بود.
معاون مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه این شهرستان دومین تولیدکننده سبزی و صیفی در استان است، تأکید کرد: با برگزاری کلاسهای آموزشی و کاروانهای ترویجی، کشت گلخانهای سبزیجات از رونق خوبی برخوردار شده است.
شهیدیپور در پایان گفت: کشت سبزی در منازل علاوه بر تأمین محصول سالم، به عنوان یک فعالیت مفید و سرگرمیکننده میتواند در تأمین سلامت جامعه نقش مؤثری ایفا کند.