پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی به دلیل فعالیت سامانه بارشی برای مناطقی از غرب و شمال غرب کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این هشدار امروز برای مناطقی از کردستان، کرمانشاه، ایلام و جنوب استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی رگبار باران، وزش باد شدید موقتی، در نواحی کوهستانی و سردسیر برف و مه پش بینی شده است.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی، لغزندگی جادهها بویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، احتمال صاعقه، مه گرفتگی و کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.
توصیه شده شهروندان در این استانها به ویژه در مناطق کوهستانی از سفرهای غیرضروری، توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی خودداری و یا خودروهایشان را به وسایل زمستانی مجهز کنند.