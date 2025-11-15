پنجمین هواپیمای زمین‌گیر شرکت هواپیمایی قشم‌ایر پس از بیش از دو سال توقف، در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به چرخه پروازی بازگشت. با این اقدام، طی کمتر از ۹ ماه گذشته پنج فروند هواپیما در این شرکت تعمیر و عملیاتی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشم‌ایر، سیامند عبداله‌زاده، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که با تلاش تیم‌های فنی، عملیاتی و نگهداری، پنجمین فروند از هواپیماهای زمین‌گیر شرکت به ناوگان پروازی بازگشته است.

این هواپیما از نوع Avro RJ100 بوده که پس از انجام چک‌های سنگین و رفع کمبود قطعات، در آبان‌ماه امسال مجدداً عملیاتی شده است. بر اساس اعلام قشم‌ایر، این هواپیما پیش از این به‌مدت دو سال و سه ماه از پرواز بازمانده بود.

عبداله‌زاده با اشاره به روند بازگردانی سایر هواپیماها گفت: در بازه زمانی ۹ ماه گذشته، چهار فروند دیگر نیز به چرخه پروازی بازگشته‌اند که شامل مدل‌های فوکر ۱۰۰، ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ و آر جی ۱۰۰ بوده‌اند. طبق آمار اعلام‌شده، این پنج هواپیما در مجموع تاکنون بیش از ۲۵۵ هزار مسافر را جابه‌جا کرده‌اند.

مدیرعامل قشم‌ایر با بیان اینکه تمامی مراحل بازرسی و تعمیرات (C-Check) در داخل کشور انجام شده است، افزود: این تجربه نشان داد ظرفیت‌های فنی و لجستیکی داخلی می‌تواند بخش مهمی از نیازهای صنعت هوانوردی را در شرایط محدودیت‌های خارجی برطرف کند.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، قشم‌ایر قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴ سه فروند هواپیمای دیگر نیز به ناوگان خود اضافه کند.