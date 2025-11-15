هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مجموعه‌ای از فیلم‌تئاتر‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌صورت برخط و رایگان در سایت تیوال در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، مجموعه‌ای از آثار نمایشی برگرفته از کتاب‌های کودک و نوجوان را برای نمایش در این هفته تدارک دیده است. این آثار بر اساس اقتباس از نمونه‌های شاخص ادبیات کودک و نوجوان تولید شده‌اند.

نمایش‌های «کلوچه‌های خدا» به نویسندگی و کارگردانی آرش شریف‌زاده، «خداحافظ راکون پیر» به نویسندگی و کارگردانی فهیمه میرزاحسینی، «عموی عجیب بزرگ کوچک من» به نویسندگی گیتا داودی و کارگردانی ناصر آویژه، «کچل کفترباز» به نویسندگی نسرین خنجری و آزاده انصاری و کارگردانی آزاده انصاری، «هدیه اسرارآمیز» به نویسندگی آتسا شاملو و کارگردانی میثم یوسفی، «پیرمرد و ببر» به نویسندگی علی خاکبازان و کارگردانی حسن دادشکر و «قصه نقلی» به نویسندگی و کارگردانی حسن دادشکر از جمله آثار ارائه‌شده در این برنامه است.

کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۴ آبان ۱۴۰۴ به مدت یک هفته این آثار را از طریق تارنمای تیوال به نشانی www.tiwall.com/namayeshnama مشاهده کنند.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود و کانون پرورش فکری نیز هم‌زمان با این رویداد ملی، با اجرای برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی، ترویج فرهنگ مطالعه را در میان کودکان و نوجوانان دنبال می‌کند.