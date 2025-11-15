رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: با وجود سنگ اندازی‌های افراد داخلی و خارجی، اما وفاق در دولت چهاردهم نتیجه خوبی داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای الیاس حضرتی در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مهم‌ترین اولویت ما باید ایجاد امید در جامعه باشد و باید به همه سوالات مردم پاسخگو باشیم و بتوانیم به فهم مشترک برسیم.

وی گفت: دولت چهاردهم در یک تهاجم همه جانبه از جانب دشمنان خارجی و داخلی مواجه است و برخی در داخل و خارج می‌خواهند بی دولتی و بی تصمیمی دولت را رقم بزنند.

وی گفت: شرایط دولت چهاردهم ویژه است و برخی می‌گویند کشتی وفاق دولت به گل نشسته است و برخی استدلالشان این است که کسانی که در ستاد آقای پزشکیان بوده‌اند مسئولیت نگرفته‌اند و به همین جهت دولت به مشکل خورده است.

حضرتی گفت: در واقع وفاق در دولت چهاردهم نتیجه داده است و اگر امروز در اهواز اتفاق تلخی می‌افتد و ظرفیت ایجاد مسأله مهسا امینی را دارد، اما با مدیریت و تدبیر درست، مسأله حل می‌شود و اگر دانشجویی را سارقان به قتل می‌رسانند و برای کشور مسأله ایجاد نمی‌شود به خاطر مدیریت درست آقای سیمایی و دیگران است.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: امروز معضل ایران دیگر مسأله قومیت‌ها نیست در حالی که آتش فشان قومیت‌ها قبل از دولت چهاردهم به حد فوران رسیده بود.

آقای حضرتی به انتصاب مدیران زن در همه عرصه‌های مدیریتی دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: زمانی معاون وقت وزیر اطلاعات از جنبش زنان به عنوان خطر یاد می‌کرد، اما اکنون ما علاوه بر توجه به زنان، نسل Z و نسل جوانان را به بهترین شکل مدیریت کردیم.

وی به ارتباط خوب دولت پزشکیان با کشور‌های منطقه اشاره کرد و افزود:بعد از این اتفاقات خوب، به استانداران مناطق مرزی اختیار داده شد مسایل را خودشان رفع کنند.

آقای حضرتی گفت: امروز توجه آقای پزشکیان به آموزش و پرورش فوق العاده است و در کمتر از یک سال ۲۵۰۰ مدرسه اضافه شد.

وی افزود: امروز به محله محوری و حل مسایل در محلات توجه می‌شود.

حضرتی گفت: ۴۰ سال فلر‌های گاز می‌سوخت و توجه آقای پزشکیان بود که معضل رفع شد و در عرض یک سال به اندازه ۴۰ سال انرژی خورشیدی برقرار شد.

آقای حضرتی گفت: ما در جهت ایجاد امید حرف داریم و مثلاً وزارت ارتباطات بزرگترین طرحش به نام فیبر نوری را ارایه کرده که طرحی امیدآفرین است.

در ادامه این مراسم معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور هم گفت: به جای این که در صدد توجیه برآییم از مردم عذرخواهی کنیم و این نشان از تواضع دارد و خود منشأ احترام خواهد شد.

آقای سید محمد مهدی طباطبایی افزود: سعی کنیم در مواجهه با مردم سر تواضع و خشوع خم کنیم و تبیین کننده عملکرد خوب باشیم.

وی گفت: ما موذنان دستگاه‌ها هستیم و باید خوش صدا باشیم تا مردم از ما دست نکشند.