

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و پنجاه و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، اعضای «نیره اناوی» بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان واسعی سبزوار پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های این بانوی مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به ۲ بیمار مرد ۴۹ و ۵۳ ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد.

وی ادامه داد: کبد زنده یاد اناوی در بیمارستان منتصریه به مردی ۲۹ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود، اهدا و پیوند شد.

خالقی گفت: قرنیه‌های این بانوی مرگ مغزی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) ارسال شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.