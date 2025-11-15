مهم‌ترین مسائل و ظرفیت‌های حوزه شیلات چهارمحال و بختیاری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به رشد ۴۰ درصدی تراز تجاری شیلات کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: ارزش صادرات محصولات شیلاتی ایران به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

رستم پور افزود: ۷۰ درصد خوراک آبزیان کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود و این استان ظرفیت دو برابر شدن تولید را دارد.

وی با تأکید بر لزوم انطباق با شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم، پیشنهاد کرد چهارمحال و بختیاری به‌عنوان پایلوت هوشمندسازی مزارع پرورش ماهی انتخاب شود و پایانه صادراتی ماهیان سردآبی در استان ایجاد شود.

معاون اقتصادی استاندار نیز با اشاره به برخی محدودیت‌های زیست‌محیطی در پرورش ماهیان سردآبی گفت: برای توسعه پایدار باید به کیفی‌سازی تولید به‌جای افزایش کمّی توجه شود. وی با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در اتکا به توان بخش خصوصی و واگذاری اختیارات به فعالان اقتصادی افزود: در استان هر حوزه‌ای که ظرفیت مدیریت توسط بخش خصوصی وجود داشته باشد، اختیارات لازم واگذار خواهد شد.

قربانپور همچنین پیشنهاد برگزاری جشنواره ملی قزل‌آلا و انتقال بخشی از مرکز تحقیقات شیلات کشور به استان را مطرح کرد.