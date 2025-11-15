پخش زنده
وزیر نیرو به منظور بررسی وضعیت منابع آب و طرحهای عمرانی استان آذربایجان شرقی به این استان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی آبادی صبح امروز شنبه ۲۴ آبانماه با استقبال معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی و جمعی از مدیران صنعت آب و برق استان وارد تبریز شد.
هدف از این سفر، بررسی میدانی آخرین وضعیت منابع آب آذربایجانشرقی، بازید میدانی از سد کلقان بستان آباد، پیگیری طرحهای عمرانی بخش آب و برق و ارزیابی روند اجرای پروژههای مهم مدیریت منابع آبی در استان است.
بر اساس اعلام مسئولان استانی، وزیر نیرو در این سفر یکروزه از چند طرح تأمین و انتقال آب بازدید کرده و در جلساتی با مدیران ارشد استان، برنامههای تسریع در اجرای پروژههای حیاتی حوزه آب بررسی خواهد شد.
همچنین قرار است راهکارهای رفع مشکلات مرتبط با تأمین آب شرب، مدیریت مصرف و تکمیل طرحهای نیمهتمام در این نشستها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.