وزیر نیرو به منظور بررسی وضعیت منابع آب و طرح‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی به این استان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی آبادی صبح امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه با استقبال معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی و جمعی از مدیران صنعت آب و برق استان وارد تبریز شد.

هدف از این سفر، بررسی میدانی آخرین وضعیت منابع آب آذربایجان‌شرقی، بازید میدانی از سد کلقان بستان آباد، پیگیری طرح‌های عمرانی بخش آب و برق و ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مهم مدیریت منابع آبی در استان است.

بر اساس اعلام مسئولان استانی، وزیر نیرو در این سفر یک‌روزه از چند طرح تأمین و انتقال آب بازدید کرده و در جلساتی با مدیران ارشد استان، برنامه‌های تسریع در اجرای پروژه‌های حیاتی حوزه آب بررسی خواهد شد.

همچنین قرار است راهکار‌های رفع مشکلات مرتبط با تأمین آب شرب، مدیریت مصرف و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در این نشست‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.