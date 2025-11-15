پخش زنده
تیم هندبال بانوان ایران در بازیهای همبستگی اسلامی مقابل گینه به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان در دومین مسابقه خود در بازیهای همبستگی اسلامی از ساعت ١٠ امروز به مصاف گینه رفت و با نتیجه ٢٣ بر ٢١ به پیروزی رسید. نیمه اول با نتیجه ١۵ بر ١١ به سود کشورمان خاتمه یافت. ملی پوشان کشورمان در دیدار نخست ٣۶ بر ٢٨ مغلوب ترکیه شده و گینه نیز ۵٢ بر ١۶ مالدیو را شکست داده بود.
ایران دوشنبه مقابل مالدیو به میدان میرود و با این شرایط در آستانه صعود قرار گرفته است.
ترکیب تیم ملی هندبال در این رقابتها را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل میدهند.
ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.