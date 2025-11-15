به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت دوشنبه، به ویژه بعدازظهر امروز تا بعدازظهر فردا، سامانه بارشی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندباد‌های لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی و مناطق غربی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی در برخی از نقاط استان و همچنین برخاستن گرد و خاک همرفتی به ویژه در مناطق غربی و مرکزی خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به ماهیت این سامانه بارشی احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد.

سبزه زاری اظهار داشت: شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود و طی فردا و پس فردا روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۱.۹ و ایذه با دمای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۱.۱ و کمینه دمای ۱۷.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.