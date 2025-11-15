معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظای چهارمحال و بختیاری درباره سرمایه گذاری در شرکت‌های هرمی هشدار داد و گفت: این گونه شرکت‌ها مجوزی برای فعالیت نداشته و نباید به آنها اعتماد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ عسگری گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر افراد در قالب شرکت‌های هرمی کلاهبرداری‌های گسترده‌ای را در سطح کشور انجام دادند، از همه شهروندان درخواست داریم به هیچ عنوان فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند.

وی افزود: مردم می‌توانند درباره فعالیت‌ شرکت‌ها با همکاران ما در پلیس فتا با شماره تلفن ۰۹۶، ۳۸۰ تماس بگیرند و مشورت‌های لازم را دریافت کنند.