دولت آمریکا با اعزام قدرتمندترین ناو هواپیمابر جهان، یواس‌اس جرالد فورد، به آب‌های نزدیک ونزوئلا و اجرای عملیات نظامی پیچیده‌ای تحت عنوان «نیزه جنوبی»، آرایش جنگی بی‌سابقه‌ای را در آمریکای لاتین به نمایش گذاشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، عملیات نظامی آمریکا در دریای کارائیب که از ماه‌ها پیش با حملات پهپادی و کشتار ده‌ها نفر آغاز شده بود، با ورود به فاز جدیدی از نمایش قدرت، وارد ابعاد خطرناک‌تری شده است، عملیات "نیزه جنوبی" (Southern Spear) که توسط ناوگان چهارم نیروی دریایی آمریکا هدایت می‌شود با استقرار گسترده تجهیزات پیشرفته نظامی و اعزام ناو هواپیمابر "یواس‌اس جرالد فورد"، عملاً منطقه را به یک کانون بحران تبدیل کرده است.

هر چند هدف اعلامی این عملیات، مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر از طریق یک "ناوگان ترکیبی" شامل کشتی‌ها و پهپاد‌های بدون سرنشین است، اما فرماندهی ناوگان چهارم آمریکا اذعان کرده که این عملیات برای "کسب تجربه جهت سناریو‌های دیگر" نیز طراحی شده است، این اعتراف نشان می‌دهد که پنتاگون در حال آزمایش تاکتیک‌ها و تسلیحات جدید خود در یک محیط واقعی علیه یک کشور مستقل است.

تاکنون در چارچوب این عملیات، حداقل ۲۰ حمله به قایق‌ها در آب‌های کارائیب و اقیانوس آرام صورت گرفته است که منجر به کشته شدن دست‌کم ۷۹ نفر شده است؛ آماری که ماهیت مرگبار این عملیات را آشکار می‌سازد.

اوج این نمایش قدرت، اعزام ناو هواپیمابر ۱۰۰ هزار تنی "یواس‌اس جرالد فورد" به منطقه است، تحلیلگران غربی متفق‌القولند که این اقدام ارتباطی با مبارزه با قاچاق ندارد، الیزابت دیکینسون، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، می‌گوید: "این جوهر حضور نظامی مجدد آمریکا در آمریکای لاتین است و همه با نگرانی منتظرند ببینند آمریکا تا چه حد حاضر است از زور استفاده کند. "

در مقابل این تهدیدات، دولت ونزوئلا از بسیج عمومی نیرو‌های نظامی و مردمی برای "مقابله با تهدیدات امپریالیستی" خبر داده است و در سطح بین‌المللی نیز روسیه، متحد کاراکاس، نسبت به هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده از سوی واشنگتن هشدار داده است، این در حالی است که برخی کشور‌های کوچک منطقه مانند ترینیداد و توباگو از این عملیات حمایت کرده‌اند، اما همسایگان کلیدی مانند کلمبیا و پاناما مواضع محتاطانه یا مخالف اتخاذ کرده‌اند.

استقرار گسترده جنگنده‌های F-۳۵، هواپیما‌های شناسایی، عملیات‌های تایید شده سیا در داخل ونزوئلا و اکنون حضور قدرتمندترین ناو هواپیمابر جهان، همگی قطعات پازلی هستند که به گفته کارشناسان، تصویری جز "فشار برای تغییر رژیم" را به نمایش نمی‌گذارند.