به تازگی اعلام شد هزاران بسته به ارزش بیش از ۶۶۶ میلیون پوند در انگلیس، دزدیده شدهاند. پیش بینیها با نزدیک شدن به سال نو میلادی از افزایش دزدی بستههای پستی حکایت دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، یک شهروند انگلیسی گفت: این عکسی است که شرکت پست از بسته من ارسال کرده تا نشان دهد بسته من، تحویل شده است و شرکت پست با استناد به این عکس میگوید این بسته تحویل شده است. من اطراف در را گشتم، از همسایهها هم پرسیدم، اما خبری از بسته من نیست. ما یک گروه همسایگان در شبکه اجتماعی داریم که افراد مدام از همسایهها میپرسند آیا بسته ما به اشتباه برای شما ارسال نشده؟ همسایهها مدام از دریافت نکردن بسته هاشون، شکایت میکنند.
با تغییر روش زندگی، اکنون شمار فراوانی از مردم، کالاهای مورد نیازشان را به صورت برخط میخرند تا در منزل تحویل بگیرند، اما خریدار همیشه در منزل نیست. بنابراین، ماموران انتقال بسته ها، بستهها در برابر در ورودی و گاهی جلوی خانه، قرار میدهند و گهگاه نیز به درون حیاط پرت میکنند. دزدان بستهها هم از این موضوع آگاهند.
یک شهروند انگلیسی مال باخته گفت: من ویدئوی ورورد دزد را دیدم که بستهام را میدزدید. خیلی ناراحت شدم که مامور انتقال بسته، آن را در جای نادرستی در برابر در خانه رها کرده بود که دزدیده شد.
رسانهها در انگلیس مدام به خریداران هشدار میدهند که در دو ماه پایانی سال، بیشتر مراقب دزدی بسته هایشان باشند چرا که حدود پنج میلیون خانوار در دوازده ماه اخیر، قربانی دزدان بستهها شدهاند که ۳۱ درصد بیشتر از سال قبل است.
نهادهای ناظر شمار واقعی این گونه دزدیها در انگلیس را بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی میدانند، زیرا معتقدند فقط افرادی که بستههای پستی آنان ارزش بالایی دارد، گم شدن بستههای خود را به پلیس گزارش میدهند.
دزدی بستههای پستی یکی از انواع جرایمی است که نگرانیها را در جامعه انگلیس افزایش داده است.
بر اساس برآورد مرکز ملی آمار انگلیس، میزان جرایم در این کشور به بیش از ۹ میلیون و دویست هزار فقره رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است.