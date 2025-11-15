اعزام ۷۴ دانش آموز دختر از خور و بیابانک به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک گفت: این دانش آموزان به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور بازدید می‌کنند.

سرهنگ عماد بهرامی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دربین نسل جوان از اهداف اعزام کاروان راهیان نور است.

عاطفه وهاب مدیر آموزش و پرورش خوروبیابانک نیز گفت: در این اردو، دانش‌آموزان با حضور در یادمان‌های شهدا، روایتگری رزمندگان دفاع مقدس را از نزدیک شنیده و با ارزش‌های والای مقاومت و مجاهدت آشنا می‌شوند.