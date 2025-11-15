به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اجرای طرح توزیع شیر در مدارس استان خبر داد و گفت: طرح توزیع شیر به ۲۲۰ هزار دانش آموز در دوره ابتدایی و هزار و ۸۰۰ مدرسه در مناطق محروم از اول آذرماه اجرایی می شود.

کلبادی نژاد افزود: این طرح قرار بود امروز همزمان با سراسر کشور در مدارس استان آغاز شود اما بدلیل نوسان قیمت شیر از یکم آذر توزیع می شود.

وی همچنین از عقد قرارداد با شرکتهای مختلف در خصوص این طرح خبر داد و گفت: ما مسائل بهداشتی و امنیت غذایی را باید رعایت کنیم تا شیر با کیفیت به دانش آموزان توزیع کنیم.

جزئیات توزیع شیر

حجم و محتوای هر بطری شیر ۲۰۰ سی سی با ۲.۵درصد چربی است. تنها شیر تولیدی با گرید A مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است.

اهمیت تغذیه ای شیر

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تاکید کرده است که آثار عدم مصرف شیر و فراورده های شیری در بزرگسالی از قبیل پوکی استخوان، پوسیدگی دندان، کوتاه شدن قد، کاهش بهره هوشی و مشکلات گوارشی قابل جبران نیست. شیر به عنوان کامل ترین غذا، همه نیازهای تغذیه ای یک فرد را تامین می کند.