سازمان ملل در تداورم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و لبنان ابراز تاسف و نگرانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: هزاران خانواده آواره در غزه، کاملا در معرض خطرهای ناشی از آب و هوای نامساعد هستند و نگرانیها درباره سلامت و در امان ماندن شان افزایش یافته است. با این حال از زمان آغاز آتش بس در ۱۰ اکتبر، اسرائیلیها ۲۳ درخواست نهادهای امدادرسان ما را، برای وارد کردن حدود ۴ هزار محموله از کالاهای حیاتی به غزه، از جمله چادر اسکان، رختخواب، وسایل آشپزخانه و پتو را رد کردهاند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم تداوم وحشیگریها و خشونت شهرک نشینان صهیونیست را کرانه باختری محکوم و آواره کردن مستمر فلسطینیان را جنایت جنگی دانست.
ثمین الخیطانی گفت: از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، نیروهای امنیتی و شهرکنشینان اسرائیلی دستکم هزار و ۱۷ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی کشتهاند که ۲۲۱ نفر از آنان هم کودک بودهاند. آواره کردن دائمی جمعیت فلسطینی در سرزمینهای اشغالی و نیز انتقال بخشهایی از جمعیت غیرنظامی اسرائیل به سرزمینهای اشغالی جنایت جنگی محسوب میشود. ما بار دیگر تأکید میکنیم که ادعای حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی و الحاق بخشهایی از آن، همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری تأیید کرده است، ناقض قوانین بینالمللی است.
همزمان نیروی حافظ صلح سازمان ملل در حنوب لبنان در بیانیهای رسمی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بخشی از خاک لبنان را با دیوارکشی به سرزمینهای اشغالی ملحق کرده است و همزمان حملاتخود را به لبنان ادامه میدهد.
در این بیانیه آمده است: این دیوار از خط آبی عبور کرده و بیش از ۴ هزار متر مربع از خاک لبنان را برای مردم لبنان غیرقابل دسترسی کرده است. یونیفل یافتههای خود را به ارتش اسرائیل اطلاع داد و از آنها خواست که دیوارها را جابجا کنند. دیوار جدید بین ایتارون و مارون الراس در جنوب خط آبی قرار دارد. حضور و ساخت و ساز اسرائیل در خاک لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است. ما بار دیگر از ارتش اسرائیل میخواهیم که به خط آبی به طور کامل احترام بگذارد و از تمام مناطق شمال آن عقبنشینی کند.