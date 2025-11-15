درخشش یزدیها در پاراتیروکمان و پارادوومیدانی کشور
در رقابتهای قهرمانی کشوری ورزشهای جانبازان و توانیابان، ورزشکاران یزدی با درخشش چشمگیر خود موفق به کسب مدال نقره و طلا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنابر اعلام روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و توانیابان یزد، در رقابتهای پاراتیروکمان قهرمانی کشور، مریم یاورپور، ورزشکار توانمند یزدی، در ماده کامپوند با نمایشی درخشان موفق شد عنوان نایبقهرمانی کشور را کسب کرده و مدال نقره را برای استان یزد به ارمغان آورد.
در این مسیر، محمدامین نوربالا تفتی بهعنوان سرپرست و محمدمهدی کمالیان بهعنوان مربی باتجربه هیأت جانبازان و توانیابان استان یزد، نقش مؤثری در آمادهسازی این ورزشکار ایفا کردند.
همچنین در رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی کشور، حسن آخوندی، دیگر ورزشکار توانمند یزدی، در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۵ با ثبت رکورد ۳۳ متر و ۱۷ سانتیمتر موفق شد عنوان قهرمانی کشور و مدال طلا را کسب کند. هدایت و آمادهسازی این ورزشکار نیز با تلاشهای مهدی حیدری، مربی باتجربه هیأت جانبازان و توانیابان استان یزد، ممکن شد.
این موفقیتها بار دیگر ثابت کرد که تلاش، پشتکار و حمایتهای تخصصی میتواند مسیر موفقیت ورزشکاران توانیاب یزدی را هموار سازد و نام یزد را در عرصه ورزش کشور برجستهتر کند.