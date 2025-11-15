به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شهرستان نطنز گفت: در راستای اجرای برنامه‌های کنترل حفاظت شده و به‌منظور صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت‌شده کرکس، موفق به شناسایی و دستگیری سه شکارچی متخلف شکار و صید شدند.

علی سالاری افزود: در بازرسی از متخلفان شکار، یک قبضه اسلحه شکاری خفیف کالیبر ۲۲ با وضعیت غیرمجاز همراه وسایل شکار از جمله چراغ، مهمات و دیگر لوازم صید کشف و توقیف شد.

وی ادامه داد: متهمان برای اجرای مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت 114 هزار هکتار بخشی از جنوبی‌ترين منطقه کرکس است و شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد. تعداد 13 گونه پستاندار، 62 گونه پرنده، 12 گونه خزنده و يك گونه دوزيست در اين منطقه شناسايي و ثبت شده است. کل و بز و گراز از گونه هاي شاخص اين منطقه است.