پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه هفته کتاب اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نمایشگاه هفته کتاب اصفهان با عرضه بیش از چهار هزار عنوان کتاب و مشارکت گسترده ناشران استانی ، کشوری و جمعی از ناشران و علاقهمندان به فرهنگ مطالعه در اصفهان آغاز به کار کرد.
مجری هفته کتاب استان اصفهان گفت: در این دوره، به منظور پاسخ دهی به نیاز مختلف مخاطبان، تعدادی حوزه تخصصی از جمله غرفه زبان، کودک و نوجوان، غرفه تخصصی حقوق و بخش کتابهای عمومی در نظر گرفته شده است.
محمدرضا منصوری با اشاره به اجرای برنامههای جانبی هفته کتاب در گذر فرهنگی و تاریخی چهارباغ عباسی افزود: امسال پنج عنوان برنامه فرهنگی در چهارباغ اجرا میشود، و یکی از آنها طرح «نسخه کتاب» است که در این طرح، روانشناسان حاضر در فضاهای عمومی به جای نوشتن نسخه دارو برای مراجعهکنندگان، کتابهایی مناسب با حال روحی آنان پیشنهاد میکنند.
وی از اجرای طرح تازهای با عنوان «تعویض کتاب کهنه و کاغذ باطله با کتاب نو» برای نخستین بار در هفته کتاب اصفهان خبر داد و ادامه داد: شهروندان میتوانند کتابهای فرسوده و کاغذهای غیرقابل استفاده خود را به نمایشگاه تحویل داده و پس از قیمتگذاری، معادل آن کتاب نو دریافت کنند.
منصوری هدف از این مجموعه برنامه ها را فراهم کردن شرایط تازه و انگیزهای برای گسترش فرهنگ مطالعه در اصفهان دانست تاکید کرد: همه کتابهای عرضهشده در نمایشگاه با ۲۰ درصد تخفیف به فروش میرسند .
نمایشگاه هفته کتاب اصفهان تا سی ام آبان در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان دایر است و علاقهمندان میتوانند همهروزه از این ظرفیت فرهنگی بازدید کنند.
بیست و چهارم آبانماه به عنوان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در سراسر کشور نامگذاری شده است.