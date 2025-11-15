پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس کل دادگستری خوزستان گفت: ۱۶ هزار و ۶۶۹ پرونده اختلاف در خوزستان با اقدامات شورای حل اختلاف و همکاری مردم و بزرگان به مصالحه و صلح و سازش ختم شد.
علی دهقانی افزود: نقش ریش سفیدان و بزرگان در مصالحه و سازش و مختومه نمودن پروندهها بسیار پررنگ و مهم است و با تلاش صورت گرفته در معاونت حل اختلاف استان و اجرای برنامههای الگوی تعالی در ارزیابی صورت گرفته، خوزستان با کسب ۴۷۵ امتیاز حایز کسب رتبه برتر و دریافت لوح چهار ستاره در صلح و سازش پروندههای اختلاف شد.
او با بیان اینکه سال گذشته در خوزستان ۲۴۰ پرونده قصاص نفس به مصالحه و سازش ختم شد گفت: با کمک صلح یاران و استفاده از ظرفیتهای مردمی از تشکیل هفت هزار و ۵۰۰ پرونده اختلاف با موضوعات مختلف نزاع، مشکلات ملکی، خانوادگی و موارد دیگر در استان جلوگیری شد.
رییس کل دادگستری خوزستان افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه امسال ۵۳ هزار و ۹۰۰ پرونده در شورای حل اختلاف استان مختومه شد و با ورود هیاتهای صلح و صلح یاران مستقر در کلانتری و استفاده از ظرفیتهای مددکاران اجتماعی از ورود ۱۴ هزار و ۲۵ پرونده به دادگستری استان جلوگیری شده است.
دهقانی گفت: با تلاش هیاتهای صلح، صلح یاران و مجموعه قضایی استان، در ۱۲۲ پرونده قصاص طی سال جاری با جلب رضایت اولیای دم از اجرای حکم قصاص جلوگیری شد.