به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: خانواده‌ای در برنامه کوهنوردی و تفریحی خود پس از ورود به یکی از غارهای طبیعی استان برای گرم شدن اقدام به روشن کردن آتش کردند، که به دلیل نبود تهویه کافی و تجمع گازهای سمی، همگی دچار مسمومیت شدند.

منصور فیروزبخت افزود: در بین افراد آسیب دیده، بانوی ۵۷ ساله‌ای که دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، با وجود تلاش امدادگران در محل، جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: نتیجه آزمایش جسد متوفی پس از انتقال به پزشکی قانونی برای بررسی علت مرگ، گازگرفتگی ناشی از سوخت ناقص در فضای بسته و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن اعلام شده است.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۳ نفر (۱۰ مرد و ۳ زن) در استان به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند.

وی نسبت به استفاده از وسایل گرمایشی یا آتش در فضای بدون تهویه هشدار داد و گفت: رعایت اصول ایمنی به‌ویژه در فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی ضروری است و مسافران باید از تجهیزات استاندارد و ایمن استفاده کنند.

مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک است که در پی سوخت ناقص مواد سوختی در فضاهای بسته تولید و استنشاق آن در مدت‌زمان کوتاه می‌تواند، منجر به مرگ شود.