

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان حسن رنگرز با ترکیب علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی ۷۷کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمد هادی ساروی ۹۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بمنظور حضور در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی امروز شنبه ۲۴ آبان ماه دومین مرحله تمرینات آماده سازی خود را در مرکز PNU training venue دهکده بازی‌ها پیگیری کردند.

فرنگی‌کاران در ابتدا برای دقایق کوتاهی سپک تاکرا بازی کردند سپس بسکتبال را با حساسیت بیشتری دنبال کردند. در نهایت هم به تمرینات کشتی فرنگی برگشتند.

حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، سیامک قیطاسی، بهمن میرزایی و جمال حق پناه اعضای کادر فنی کشتی فرنگی را تشکیل می‌دهند که در کنار حسن رنگرز هدایت تیم را برعهده دارند.

فرنگی کاران از سه شنبه ۲۷ آبان مقابل حریفان خود روی تشک می‌روند.