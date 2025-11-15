به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رستگار که برای ثبت این لحظه ناب بیش از هشت ماه زمان صرف کرده، پیش‌تر گفته بود: بزرگ‌ترین گونه پلنگ دنیا امروز در ایران و خراسان شمالی حضور دارد و این پلنگ نر یکی از بزرگ‌ترین پلنگ‌های ثبت‌شده در جهان است و بیشترین جمعیت این گونه جانوری خراسان شمالی زندگی می‌کند.

این موفقیت جهانی، علاوه بر بازتاب گسترده زیبایی‌های طبیعی خراسان شمالی، بر اهمیت حفاظت از حیات‌وحش و زیست‌بوم ارزشمند پارک ملی سالوک تأکید دوباره‌ای دارد؛ منطقه‌ای که به واسطه تنوع قابل‌توجه گونه‌های جانوری، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی به شمار می‌رود.