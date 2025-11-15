پخش زنده
آمریکا اواسط تابستان دست به آزمایش موفقیتآمیز بمب هستهای غیرمسلح (B ۶۱-۱۲) زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری تاس امروز و به نقل از بیانیه آزمایشگاههای ملی ساندیا وابسته به وزارت انرژی آمریکا، نوشت که این آزمایشها از ۱۹ تا ۲۱ اوت (۲۸ الی ۳۰ مرداد) و در ایالت نوادا انجام شد.
در طول این آزمایشها، جنگندههای نسل پنجم اف-۳۵ این مهمات را با کلاهکهای غیرمسلح حمل و رها کردند. این آزمایشها با هماهنگی اداره ملی امنیت هستهای (NNSA) انجام شد. طبق این بیانیه، آژانس ملی امنیت هستهای در اواخر سال ۲۰۲۴ برنامهای را برای افزایش ۲۰ ساله عمر مفید این بمب تکمیل کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، ۷ آبان اعلام کرده بود که به پنتاگون دستور داده که فوراً آزمایشهای هستهای را از سر بگیرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز بهتازگی گفته بود: این آزمایشها شامل سامانههای موشکی حامل سلاح هستهای نیز میشود. وی به طور قطعی اعلام نکرد که آمریکا در حال بررسی ازسرگیری آزمایشهای هستهای در مقیاس کامل نیست.