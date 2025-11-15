رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در کشور خبر داد و گفت: سهم این بیماری از میان مراجعان دارای علائم تنفسی اکنون به حدود ۹ تا ۱۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قباد مرادی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص میزان شیوع آنفلوانزا در کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش هفتگی نظام رصد عفونت‌های تنفسی، سهم آنفلوانزا از میان بیماران دارای علائم تنفسی به حدود ۹ تا ۱۰ درصد رسیده است.

وی افزود: همچنین موارد کووید–۱۹ نسبت به تابستان کاهش یافته و اکنون تنها ۲ تا ۳ درصد مبتلایان دارای علائم تنفسی را شامل می‌شود. روند ابتلا به آنفلوانزا افزایشی است و به نظر می‌رسد پیک فصلی بیماری آغاز شده است.

مرادی با بیان اینکه نظام رصد عفونت‌های تنفسی در ۱۴ استان فعال است، توضیح داد که شدت شیوع آنفلوانزا در مناطق مختلف کشور یکسان نیست.

رئیس مرکز بیماری‌های واگیر توضیح داد که پیک فصلی آنفلوانزا معمولاً از اواخر مهر آغاز می‌شود و در مدت سه تا چهار هفته به اوج می‌رسد. او در عین حال تأکید کرد بر اساس پایش گسترده عفونت‌های تنفسی، سهم اصلی بیماران همچنان به سرماخوردگی‌های معمولی تعلق دارد.

وی از افراد در معرض خطر از جمله سالمندان، مبتلایان به دیابت، بیماران سرطانی و افراد دارای بیماری‌های خودایمنی خواست واکسن آنفلوانزا را هرچه زودتر دریافت کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین مهم‌ترین نکات پیشگیری را شامل پرهیز از تجمعات برای گروه‌های پرخطر، استفاده از ماسک در صورت بروز علائم، ماندن در خانه طی دو تا سه روز نخست بیماری و شست‌وشوی مداوم دست‌ها عنوان کرد.

مرادی نسبت به مصرف نادرست آنتی‌بیوتیک‌ها هشدار داد و گفت: آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ اثری بر بیماری‌های ویروسی مانند آنفلوانزا و کووید ندارند و مصرف بی‌رویه آنها کشور را با خطر مقاومت میکروبی جدی روبه‌رو می‌کند.

وی داروی موثر در درمان آنفلوانزا را اوسلتامیویر دانست و تأکید کرد استفاده از آن باید با تجویز پزشک باشد.

مرادی همچنین گفت: برخلاف سال گذشته که پیک آنفلوانزا به اعداد بالاتری رسیده بود، امسال هنوز افزایش شدید دیده نمی‌شود؛ با این حال روند افزایشی بیماری شروع شده است.