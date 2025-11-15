پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه گفت: طلاب باید چنان تربیت شوند که اگر همه دنیا سخن باطل گفت، بتوانند با استدلال و قدرت روحی، راه حق را گم نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله علیرضا اعرافی در همایش طلاب جدیدالورود حوزههای علمیه سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ که در مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به اهمیت رسالت طلبگی در عصر جدید، نخستین توصیه خود به طلاب را برگرفته از آیه شریفه *«قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى»* عنوان کرد؛ آیهای که به تعبیر وی، خلاصه و عصاره همه موعظههای الهی و راهنمای مسیر طلبگی است.
وی در تشریح این آیه گفت: مهمترین راز پیشرفت انسان، «قیام و تلاش مستمر» است و طلبه باید همچون سربازی در میدان آمادهباش باشد.
مدیر حوزههای علمیه تأکید کرد که علمآموزی، تبلیغ، و فعالیت حوزوی هنگامی اثرگذار است که با نیت الهی و خلوص همراه باشد؛ چراکه «قیام لله» مقدمه غلبه بر هوای نفس و مدیریت درونی انسان است.
آیتالله اعرافی با بیان نمونههایی از بزرگان اخلاق و عرفان، از جمله آیتالله قاضی و علامه طباطبایی، گفت: «طلاب باید همانگونه که برای پیشرفت علمی برنامهریزی میکنند، برای رشد معنوی و اخلاقی نیز برنامه داشته باشند.»
وی با توصیه به انس روزانه با قرآن و نهجالبلاغه افزود: بدون بیداری درونی و مراقبت از نفس، پیمودن راه علم و تبلیغ الهی ممکن نخواهد بود.
مدیر حوزههای علمیه بخش دیگری از سخنان خود را به تبیین مفهوم «مَثنی وَ فُرادى» اختصاص داد و گفت: طلبه باید قدرت ایستادگی در جمع و حتی در تنهایی را داشته باشد و از موجهای باطل و القائات اجتماعی نهراسد. وی الگوی کامل این ایستادگی را حضرت زهرا(س) معرفی کرد و افزود: «طلاب باید چنان تربیت شوند که اگر همه دنیا سخن باطل گفت، بتوانند با استدلال و قدرت روحی، راه حق را گم نکنند.»
آیت الله اعرافی همچنین با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره نقش حوزه پیشرو گفت: تاریخ ثابت کرده است حوزهای که با «تقوای الهی، استقامت و تفکر» همراه باشد، میتواند در برابر فشارهای جهانی بایستد و جریانساز باشد.
وی افزود: «تفکر آزاد و رها از امواج شیطانی و هوای نفس، شرط رسیدن به عقلانیت دینی و بنای تمدن نوین اسلامی است.»
مدیر حوزههای علمیه در پایان با بیان اینکه سالهای نخست ورود به حوزه، زیربنای آینده علمی و معنوی طلاب است، تأکید کرد: «طلاب باید برنامهریزی دقیق، اهتمام به علوم ادبی، انس با متون اصیل دینی و تلاش فردی را جدی بگیرند.»
آیت الله اعرافی مسیر طلبگی را «شریفترین راه ممکن» دانست و خاطرنشان کرد: «جهان امروز بیش از هر زمان به علمای متعهد و مجاهد نیاز دارد و آینده حوزه بر دوش همین نسل تازهنفس است.»
در سال تحصیلی حوزه های علمیه ۸۰۰ طلبه جدیدالورود وارد حوزه های علمیه قم شدند و دروس حوزوی خود را آغاز کردند.