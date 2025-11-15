پخش زنده
در این نشست بر تعیین تکلیف ساختمان اداری آموزش و پرورش و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص تاکیدشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این جلسه حجت الاسلام اجرایی، امام جمعه تفرش ضمن نگرانی از وضعیت تحصیلی برخی دانشآموزان، با اشاره به سابقه علمی تفرش به عنوان «شهر علم و ادب»، بر لزوم بهبود این وضعیت تأکید کرد. او همچنین خواستار اقامه نماز در مدارس و افزایش توجه به این فریضه مهم در محیطهای آموزشی شد.
میقانی، فرماندار تفرش،گفت: ما نگران انتقال نیرو به شهرهای دیگر هستیم؛ چرا که شهرستان با خروج نیروهای مجرب آسیب میبیند و این موضوع همراهی اداره کل را در حفظ نیروها میطلبد. او همچنین بر اهمیت توسعه رشتههای تخصصی نظیر تربیت بدنی و گیاهان دارویی در شهرستان تأکید و حمایت اداره کل استان را خواستار شد.
حبیبی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، نیز در ادامه جلسه، به دغدغههای جاری پرداخت و مهمترین آن را وضعیت نامناسب و فرسودگی بنای ساختمان اداری آموزش و پرورش شهرستان دانست که به دلیل سن بالای بنا، نیازمند جابجایی است.
بیاتی نماینده مرم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس خواستار تسریع در تعیین تکلیف ساختمان اداری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص شد.