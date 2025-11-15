به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این جلسه حجت الاسلام اجرایی، امام جمعه تفرش ضمن نگرانی از وضعیت تحصیلی برخی دانش‌آموزان، با اشاره به سابقه علمی تفرش به عنوان «شهر علم و ادب»، بر لزوم بهبود این وضعیت تأکید کرد. او همچنین خواستار اقامه نماز در مدارس و افزایش توجه به این فریضه مهم در محیط‌های آموزشی شد.

میقانی، فرماندار تفرش،گفت: ما نگران انتقال نیرو به شهر‌های دیگر هستیم؛ چرا که شهرستان با خروج نیرو‌های مجرب آسیب می‌بیند و این موضوع همراهی اداره کل را در حفظ نیرو‌ها می‌طلبد. او همچنین بر اهمیت توسعه رشته‌های تخصصی نظیر تربیت بدنی و گیاهان دارویی در شهرستان تأکید و حمایت اداره کل استان را خواستار شد.

حبیبی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، نیز در ادامه جلسه، به دغدغه‌های جاری پرداخت و مهم‌ترین آن را وضعیت نامناسب و فرسودگی بنای ساختمان اداری آموزش و پرورش شهرستان دانست که به دلیل سن بالای بنا، نیازمند جابجایی است.

بیاتی نماینده مرم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس خواستار تسریع در تعیین تکلیف ساختمان اداری و جلوگیری از خروج نیرو‌های متخصص شد.