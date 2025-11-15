پخش زنده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: نیمی از ناوگان اتوبوسرانی پایتخت فرسوده است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تمامی اتوبوسهای نیازمند نوسازی تا پایان سال جایگزین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد قیومی افزود: سه هزار و ۲۰۸ دستگاه اتوبوس در خطوط شهری تهران مشغول خدمترسانی هستند که از این تعداد، پنج هزار و ۴۱۱ دستگاه در کشور دارای عمر بالای ۱۰ سال و در رده ناوگان فرسوده قرار میگیرند که باید نوسازی شوند.
وی افزود: در قراردادهای منعقده با شرکتهای اتوبوسساز داخلی و خارجی، برنامهریزی لازم برای نوسازی کامل ناوگان تا پایان سال انجام شده است.
به گفته قیومی، تاکنون حدود ۵۰ درصد ناوگان نوسازی شده و برای ۵۰ درصد باقیمانده نیز قراردادهای خرید قطعی یا ادامه قراردادها منعقد شده و اتوبوسها بهتدریج وارد ناوگان تهران خواهند شد.
این مسئول با اشاره به وقفه چندساله در ورود اتوبوسهای جدید به پایتخت اضافه کرد: در سالهای گذشته تعداد ورودی اتوبوسهای جدید مطلوب نبود و در ابتدای دوره مدیریت ششم شهری، تنها هزار و ۸۰۰ دستگاه با میانگین سنی بسیار بالا در حال خدمترسانی بودند؛ اما امروز این عدد به سه هزار و ۲۰۸ دستگاه رسیده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین از توسعه ناوگان برقی خبر داد و گفت: تا امروز حدود ۲۹۰ دستگاه اتوبوس تمامبرقی وارد خطوط اتوبوسرانی تهران شده است و این رقم بالاتر از اهداف تعیینشده در برنامه تحول و پیشرفت شهرداری در حوزه نوسازی ناوگان است.