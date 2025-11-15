پخش زنده
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تمدید مهلت ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسی دی ماه ۱۴۰۴ (به جز رشته معماری – طراحی) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جامع با اشاره به برگزاری آزمون حرفه مهندسی در دیماه سالجاری گفت: نظر به درخواستهای متعدد داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، مهلت ثبتنام آزمونهای نوبت دی ماه ۱۴۰۴ به جز رشته معماری (صلاحیت طراحی) تمدید شد.
وی افزود: بر این اساس، سامانه ثبتنام در روزهای شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ و یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ جهت ثبتنام داوطلبان گرامی فعال خواهد بود.
جامع ادامه داد: کلیه داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبتنام نگردیدهاند، از فرصت نهایی فراهمشده استفاده نموده و در مهلت تعیینشده، نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام خود اقدام نمایند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان بزرگترین آزمون تخصصی کشور است.
وی با اشاره به اینکه قبولی در این آزمون یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال است گفت: متقاضی در صورت قبولی در آزمون و احراز سایر شرایط مشخص شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حرفهای خواهد شد.