به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزارت خارجه عراق از پیام تبریک وزیر خارجه کشورمان به مناسبت برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام قدردانی کرده است.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای با قدردانی از پیام تبریک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بابت برگزاری موفق انتخابات پارلمانی عراق ابراز امیدواری ایران درباره اینکه نتایج این انتخابات منجر به تقویت همبستگی ملی، تحکیم امنیت و حمایت از روند‌های پیشرفت در عراق شود، تشکر کرده است.