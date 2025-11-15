پخش زنده
جاده گز به دستگرد با همکاری شهرداری گز برخوار و اداره راهداری شاهین شهر روکش آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهر گز برخوار گفت: این جاده به طول حدود ۳ کیلومتر از مسیرشهر گز برخوار بهدستگرد بیش از ۲۵ سال روکش آسفالت نشده بود.
براتی افزود: برای روکش آسفالت این جاده بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: همچنین در محدوده خدمات شهری شامل خیابانهای سجاد، ابوریحان، منطقه صنعتی، خیابان مبتکران و نوآوران، با هزینهای در حدود ۳۰ میلیارد تومان و در مساحتی نزدیک به ۵۰ کیلومتر طرح روکش آسفالت در حال اجرا است.