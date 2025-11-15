پخش زنده
امروز: -
در آستانه هفته بسیج، توزیع ۲ هزار دستگاه یخچال میان خانوادههای مددجو در خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: این تعداد یخچال در قالب پویش نسیم حسینی و احسان فاطمی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان که از آن از محل کمکهای زوار اربعین حسینی و بخشی دیگر با کمک ریاست کمیته امداد امام خمینی کشور و بر اساس نیاز سنجی با اولویت مناطق محروم و مرزی تهیه و توزیع شدهاند.
جمال شیبه این حرکت خیرخواهانه در امتداد پویشهای موفق سالهای گذشته که با هدف تامین لوازم خانگی خانوادههای تحت حمایت و نیازمند استان طراحی شده است، دانست و افزود: در سالهای اخیر با مشارکت پرشور خیران و زایران حسینی در مرزهای بینالمللی چذابه و شلمچه، صدقات و نذور مردمی به تامین نیازهای ضروری خانوادههای محروم استان از جمله وسایل سرمایشی مانند کولر و یخچال و لوازم تحریر اختصاص یافته است.
وی شیبه ادامه داد: این پویش، تجلی فرهنگ ایثار، انفاق و نوعدوستی حسینی است و از تمامی خیران، هیاتهای مذهبی، موکبداران و اقشار مختلف مردم دعوت میشود تا با مشارکت در این حرکت خداپسندانه، زمینهساز بهبود شرایط معیشتی برای خانوادههای نیازمند باشیم.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان بیان کرد: در سالهای اخیر هر چه منابع در استان خوزستان جمعآوری میشود به همان میزان نیز از دفتر مرکزی کمیته امداد کمک به ما تعلق میگیرد و در واقع با مذاکرات انجام شده، مبلغ جمعآوری شده منجر به این اتفاق ارزشمند شد.