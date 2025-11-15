به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سلیمان رزاقی گفت: پرونده ۴۶ گرم طلای قاچاق وارداتی به ارزش چهار میلیارد و ۶۰۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ارائه مستندات گمرکی که مبین ورود قانونی آن از طریق مبادی رسمی کشور باشد، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط طلای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، در هنگام بازرسی از یک واحد صنفی طلافروشی این تخلف را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند