بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این‌بار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی بعد از تعیین تکلیف موفق بانک آینده، سراغ موسسه ملل رفت تا با تعیین هیات سرپرستی برای این موسسه، به ناکارآمدی و ناترازی در آن موسسه پایان دهد. در این فرآیند، بحث گزیر و انحلال به هیچ وجه مطرح نیست.

تخلفات مالی متعدد، فساد و عدم اجرای فرآیند اصلاحی مدنظر بانک مرکزی، موسسه ملل را وارد فرایند اصلاح و تغییر مسیر موجود کرد.سرمایه گذاری مستقیم این موسسه در املاک و مستغلات موجب شد تا اینبار بانک مرکزی مستقیما وارد عمل شود. هیات سرپرستی موسسه ملل در روز‌های آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

گفته می‌شود، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون پولی کشور، روند مدیریت ناکارآمد فعلی را متوقف و با استقرار هیات سرپرستی مورد تایید در پی اصلاح ناترازی بانک است.

طبق قانون، ماده ۳۰ مشروعیت هرگونه فعالیت موسسات را منوط به مجوز بانک مرکزی می‌کند. بانک مرکزی با استفاده از این ماده قانونی، می‌تواند در صورت تشخیص، جلوی هرگونه فعالیتی که منجر به هرج و مرج پولی شود را بگیرد.