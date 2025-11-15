به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به عبور موج ناپایدار از جو منطقه، گفت: با توجه به کاهش دما، احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان وجود دارد که در همین راستا هشدار سطح زرد صادر شده است.

محمدرضا رحمن‌نیا با بیان اینکه امروز شنبه تا دوشنبه ۲۶ آبان، استان تحت تأثیر عبور یک موج ناپایدار قرار می‌گیرد، افزود: در این مدت افزایش ابر در بخش‌های مختلف استان رخ می‌دهد و در برخی ساعات شاهد بارش خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در مناطق سردسیر، گفت: بارش‌ها از اواخر وقت یکشنبه تا صبح دوشنبه در ارتفاعات و نقاط سردسیر می‌تواند به شکل برف ظاهر شود. در همین رابطه هشدار سطح زرد برای استان صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: سرعت وزش باد نیز بعدازظهر این سه روز در برخی نقاط به آستانه نسبتاً شدید می‌رسد که لازم است شهروندان و رانندگان در مناطق بادخیز احتیاط لازم را داشته باشند.

رحمن نیا با اشاره به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان، گفت: ایستگاه خیرآباد با دمای منفی ۲ درجه سردترین نقطه استان و ایستگاه‌های گیلوان و چورزق با ۲۸ درجه گرم‌ترین نقاط زنجان بودند.