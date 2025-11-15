به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب سلمانوندی اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و به‌منظور صیانت از سرمایه دامی منطقه، طرح واکسیناسیون دام‌های سنگین علیه سویه جدید بیماری تب برفکی در حال اجرا می‌باشد و تا کنون بیش از ۷ هزار رأس دام سنگین واکسینه شدند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح، افزود: بیماری تب برفکی یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار واگیردار در میان دام‌هاست که اگرچه از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب نمی‌شود، اما گسترش آن می‌تواند خسارات اقتصادی فراوانی به دامداران وارد کرده و باعث کاهش تولید شیر و گوشت شود.

سلمانوندی بیان داشت: علاوه بر واکسیناسیون، اقدامات تکمیلی شامل اجرای برنامه‌های قرنطینه‌ای، ضدعفونی اماکن نگهداری دام و ارائه آموزش‌های چهره‌به‌چهره به دامداران نیز در دستور کار اداره دامپزشکی شهرستان قرار گرفته است تا از هرگونه احتمال شیوع بیماری جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی باغملک در پایان ضمن تأکید بر اهمیت پیشگیری، گفت: اجرای این طرح بیانگر تعهد دامپزشکی شهرستان باغملک به حفظ سلامت دام‌ها و حمایت از اقتصاد دامداری منطقه است و استمرار چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در ارتقای امنیت زیستی، کنترل بیماری‌ها و پایداری تولیدات دامی خواهد داشت