فرودگاه آزادی نظر آباد بازسازی می شود
بازسازی فرودگاه آزادی و راهاندازی شهرک فناوری هوا و فضا در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، استاندار البرز از برنامهریزی برای بازسازی و راهاندازی دوباره فرودگاه آزادی در نزدیکی نظرآباد خبر داد و گفت: این مجموعه که پیشتر با هدف آموزش پروازهای فوقسبک، پروازهای تفریحی و برگزاری نمایشگاههای مرتبط با هوافضا فعالیت میکرد، بر اثر حملات اخیر رژیم صهیونیستی آسیب جدی دیده است.
مجتبی عبداللهی در جلسه بررسی وضعیت فرودگاه آزادی که روز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به خسارات وارده به سولهها، آشیانهها، هواپیماهای سبک، تجهیزات آموزشی و دفاتر اداری افزود: با توجه به خاص بودن این موضوع در کشور و اینکه یک مجموعه فرودگاهی تفریحی و آموزشی مورد اصابت قرار گرفته است، مقرر شد طی مکاتبات با مسئولان مربوطه در سطح ملی، به منظور جبران خسارات وارد شده اقدام شود و ارزیابی دقیقی از میزان خسارتها با حضور کارشناسان حوزه تخصصی انجام گیرد.
او اعلام کرد: علاوه بر بازسازی فرودگاه، برنامههایی برای ایجاد شهرک فناوری هوا و فضا در این مجموعه در دستور کار قرار دارد و طرح توسعه فرودگاه و ایجاد پارک هواپیماهای از رده خارج شده نیز پیگیری خواهد شد.
استاندار البرز گفت: این اقدامات نه تنها به بازگشت فعالیتهای آموزشی و تفریحی این فرودگاه کمک خواهد کرد، بلکه زمینه توسعه فناوریهای نوین هوافضا و گردشگری هوایی در استان البرز را نیز فراهم میکند.