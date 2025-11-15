از میان ۴۶ کشور اروپایی بوسنی و هرزگوین با عدد ۰.۲۳- یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت را دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، این مسئله که به باور کارشناسان علاوه بر دلایل اقتصادی دارای زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز هست، مسئولان این کشور را به فکر انداخته است تا راهکار‌ها و مشوق‌هایی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری ارائه دهند.

از آن جمله می‌توان به درنظرگرفتن ماهانه حدود ۶۰۰ یورو به مادرانی که صاحب فرزند می‌شود اشاره کرد.

همچنین در استان سارایوو نیز دولت برای رفع دغدغه‌های مادران شاغل هزینه مهدکودک را بر عهده گرفته است.

به باور کارشناسان اگرچه علاوه بر مشوق‌های اقتصادی لازم است بر روی تغییر فرهنگ در جامعه نیز کار شود، اما همین قدم‌های کوچک نیز می‌تواند به تقویت نرخ رشد جمعیت کمک کند.

با وجود آنکه شاید افزایش جمعیت در بوسنی و هرزگوین به دلیل جمعیت مسلمانانش چندان خوشایند اتحادیه اروپا نباشد، اما این کشور تلاش دارد با اتخاذ سیاست‌هایی بر این بحران غلبه کند.