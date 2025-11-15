پخش زنده
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مصالحه در بیش از ۱۶ هزار پرونده در استان از ابتدای امسال، از جلوگیری از اجرای حکم در ۱۲۲ پرونده قصاص در این مدت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه شورای معاونان استان خوزستان با تبریک هفته شورای حل اختلاف، اظهار کرد: خوزستان با دارا بودن رنگین کمان اقوام از ظرفیتهای عظیم مردمی برخودار است و نقش ریشسفیدان، بزرگان و مصلحان در مصالحه و سازش و مختومه کردن پروندهها بسیار پررنگ است.
وی افزود: با تلاش معاونت حل اختلاف دادگستری کل خوزستان، به ویژه در صلح و سازش پروندههای قصاص، انجام برنامههای الگوی تعالی و دیگر برنامههای پیشبینی شده، در ارزیابی کشوری خوزستان با کسب ۴۷۵ امتیاز حائز رتبه برتر و دریافت لوح چهار ستاره شد.
دهقانی با بیان اینکه استان خوزستان ۲۴۰ پرونده قصاص نفس را در سال ۱۴۰۳ با مصالحه به سازش ختم کرد، گفت: با وجود صلحیاران و استفاده از ظرفیتهای مردمی، بیش از ۷۵۰۰ اختلاف با موضوعهای مختلف منازعه، ملکی، خانوادگی و... حل و از تشکیل پرونده به مراجع قضایی استان جلوگیری شد.
وی بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه هم ۵۳ هزار و ۹۰۰ پرونده در شورای حل اختلاف خوزستان مختومه شد و ۱۶ هزار و ۶۶۹ پرونده با مصالحه به پایان رسید و همچنین با ورود هیاتهای صلح، صلحیاران مستقر در کلانتری و استفاده از ظرفیتهای مددکاران اجتماعی، از ورود ۱۴ هزار و ۲۵ پرونده به دادگستری استان جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با تلاش هیاتهای صلح، صلحیاران، مجموعه قضایی استان خوزستان و به ویژه معاونت توسعه حل اختلاف، در ۱۲۲ پرونده قصاص نیز با جلب رضایت اولیای دم از اجرای حکم قصاص جلوگیری شد.