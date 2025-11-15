به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه شورای معاونان استان خوزستان با تبریک هفته شورای حل اختلاف، اظهار کرد: خوزستان با دارا بودن رنگین کمان اقوام از ظرفیت‌های عظیم مردمی برخودار است و نقش ریش‌سفیدان، بزرگان و مصلحان در مصالحه و سازش و مختومه کردن پرونده‌ها بسیار پررنگ است.

وی افزود: با تلاش معاونت حل اختلاف دادگستری کل خوزستان، به ویژه در صلح و سازش پرونده‌های قصاص، انجام برنامه‌های الگوی تعالی و دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده، در ارزیابی کشوری خوزستان با کسب ۴۷۵ امتیاز حائز رتبه برتر و دریافت لوح چهار ستاره شد.

دهقانی با بیان اینکه استان خوزستان ۲۴۰ پرونده قصاص نفس را در سال ۱۴۰۳ با مصالحه به سازش ختم کرد، گفت: با وجود صلح‌یاران و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بیش از ۷۵۰۰ اختلاف با موضوع‌های مختلف منازعه، ملکی، خانوادگی و... حل و از تشکیل پرونده به مراجع قضایی استان جلوگیری شد.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه هم ۵۳ هزار و ۹۰۰ پرونده در شورای حل اختلاف خوزستان مختومه شد و ۱۶ هزار و ۶۶۹ پرونده با مصالحه به پایان رسید و همچنین با ورود هیات‌های صلح، صلح‌یاران مستقر در کلانتری و استفاده از ظرفیت‌های مددکاران اجتماعی، از ورود ۱۴ هزار و ۲۵ پرونده به دادگستری استان جلوگیری شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با تلاش هیات‌های صلح، صلح‌یاران، مجموعه قضایی استان خوزستان و به ویژه معاونت توسعه حل اختلاف، در ۱۲۲ پرونده قصاص نیز با جلب رضایت اولیای دم از اجرای حکم قصاص جلوگیری شد.