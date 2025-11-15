به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه هفتم پیشرفت (ماده ۶۸) را کاهش پوسیدگی دندانی کودکان ۱۲ ساله عنوان کرد و گفت: شواهد علمی نشان می‌دهد که استفاده از وارنیش فلوراید دوبار در سال می‌تواند تا ۳۰ درصد پوسیدگی دندان کودکان را کاهش دهد.

وی اظهار داشت: در همین راستا، معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از ابتدای سال تحصیلی تاکنون بیش از ۶۰ هزار خدمت وارنیش فلوراید به دانش‌آموزان دوره ابتدایی ارائه کرده است.

دکتر شریفی افزود: این اقدام گسترده، بخشی از برنامه ملی ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان است که با هدف ایجاد نسلی سالم‌تر و کاهش هزینه‌های درمانی آینده اجرا می‌شود.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه سلامت، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در سلامت دهان و دندان کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر و جامعه‌ای سالم‌تر است.