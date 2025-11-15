پخش زنده
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از اجرای ۶۰ هزار خدمت فلوراید درمانی در مدارس ابتدایی زیر پوشش این دانشگاه در اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه هفتم پیشرفت (ماده ۶۸) را کاهش پوسیدگی دندانی کودکان ۱۲ ساله عنوان کرد و گفت: شواهد علمی نشان میدهد که استفاده از وارنیش فلوراید دوبار در سال میتواند تا ۳۰ درصد پوسیدگی دندان کودکان را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: در همین راستا، معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از ابتدای سال تحصیلی تاکنون بیش از ۶۰ هزار خدمت وارنیش فلوراید به دانشآموزان دوره ابتدایی ارائه کرده است.
دکتر شریفی افزود: این اقدام گسترده، بخشی از برنامه ملی ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان است که با هدف ایجاد نسلی سالمتر و کاهش هزینههای درمانی آینده اجرا میشود.
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه سلامت، تصریح کرد: سرمایهگذاری در سلامت دهان و دندان کودکان، سرمایهگذاری برای آیندهای روشنتر و جامعهای سالمتر است.