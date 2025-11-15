به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ابوالفضل حیدری کم بینایی که سهمش از بینایی تنها ۲ تا ۳ درصد است و با تلاش و پشتکار توانسته علاوه بر سپری کردن رشته دانشگاهی به طور ۱۱ سال عهده دار کتابخانه دکتر خزائلی ویژه نابینایان اراک باشد و خدمات ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در بخش آموزش خط بریل هم فعالیت می‌کند گفت: در کتابخانه علاوه بر ارائه کتاب فایل‌های صوتی نیز ارائه می‌شود تا معلولان این بخش بتوانند همگام با جامعه رشد کنند.

وی در بخش تولید محتوا‌های گویا نیز فعالیت دارد و کم بینایی و نابینایی را دلیلی برای توقف تلاش نمی‌داند بلکه فرصتی برای پویایی و کوشش مجدانه می‌داند.