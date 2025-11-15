به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک گفت: در این طرح جهادی با حضور پزشکان متخصص ارتوپدی، جراح عمومی، داخلی، مغز و اعصاب، زنان و زایمان، اطفال و پزشک عمومی در شهر چم گلک برگزار شد، بیش از ۵۰۰ نفر از بیماران ویزیت رایگان شدند.

یلدی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح دسترسی عادلانه و آسان مردم نقاط مختلف به خدمات تخصصی درمانی است، ادامه داد: در طرح درمانی خدمات رایگان پزشکی، دارویی و مشاوره به بیماران ارائه شد.